(ANSA) – NAPOLI, 27 NOV – ”Credo che la Stella Rossa sia stata fino a ora sottovalutata a causa delle due pesanti sconfitte subite in trasferta. Ma con il Liverpool ha meritato la vittoria e tiene ancora aperto il discorso qualificazione”. Carlo Ancelotti traccia l’identikit del prossimo avversario del Napoli in Champions e ci tiene a precisare che ”non si tratta del classico fanalino di coda”. ”Mi aspetto – spiega il tecnico dei partenopei – una squadra molto ordinata, molto ben organizzata soprattutto nella fase difensiva che cercherà di sfruttare il contropiede. Hanno una identità molto chiara e definita. Per batterli bisognerà attaccare bene e difendere bene. Non sarà una partita giocata davanti a una sola porta – conclude Ancelotti – perchè loro hanno ancora ambizioni di qualificarsi”.