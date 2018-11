(ANSA) – PERUGIA, 27 NOV – Anche la Regione Umbria intende fare ricorso alla Corte costituzionale sollevando l’illegittimità costituzionale del Decreto Genova. La decisione – secondo quanto risulta all’ANSA – non è comunque ancora stata formalizzata. Gli uffici della Regione starebbero comunque predisponendo un ricorso in tal senso. A occuparsene è l’assessore regionale alle Riforme Antonio Bartolini che ha già avuto un incontro con l’Esecutivo della regione Marche per concordare una strategia comune. Il ricorso è stato invece già firmato dal presidente delle Marche Luca Ceriscioli che contesta in particolare la parte del Decreto che toglie l’intesa tra le Regioni colpite dal terremoto del 2016, per tutti gli atti del Commissario straordinario. (ANSA).