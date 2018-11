(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Charles Leclerc ‘scalda’ i motori su twitter in vista del suo debutto da pilota titolare della Ferrari domani sulla pista di Abu Dhabi per la seconda giornata di test delle nuove gomme Pirelli in vista della stagione 2019 di Formula 1. ”Primo giorno vestito tutto di rosso – scrive sul suo profilo social il 21 enne pilota monegasco proveniente dalla Sauber Alfa Romeo – Domani io sarò in auto”.