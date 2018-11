(ANSA)- GENOVA, 27 NOV – La monumentale collezione di dati dello Yacht Club Italiano digitalizzata per creare uno dei più forniti archivi digitali della storia della vela. Nasce l’ Archivio Yci Heritage. Da oggi, sul sito www.yachtclubitaliano.it, vi è uno spazio digitale permanente per l’accesso a collezioni di materiale digitale che includono, tra l’altro, immagini storiche, classifiche, articoli di giornali, locandine pubblicitarie. La divulgazione e la condivisione del proprio passato, si legge in una nota, rientra nella missione dello Yacht Club Italiano e nelle finalità della creazione dell’Archivio Yci Heritage,ovvero la messa online del patrimonio documentale del Club a cura del Centro Studi dello Yacht Club Italiano. Dopo un lavoro durato oltre due anni in cui è stato riorganizzato l’archivio e la biblioteca dello Yacht Club Italiano, il Centro Studi è riuscito nell’opera di digitalizzare una grande parte degli archivi in suo possesso (non ultimi quelli di Franco Belloni e l’Archivio Leoni). A oggi, quasi 20.000 le immagini e gli articoli di giornale, locandine storiche, classifiche e bandi di regata, passati sotto gli scanner e archiviati. L’utilizzo del portale è aperto a tutti e in un’ottica open content e di continua evoluzione, sarà in costante aggiornamento anche grazie all’aiuto e alla collaborazione con enti, istituti, amici e appassionati.(ANSA).