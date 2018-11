ROMA. – Ci sarebbero altri tre casi di lavoratori impiegati in nero nell’azienda del padre di Luigi Di Maio. E tra questi potrebbe esserci lo stesso vicepremier che, ricordano Le Iene, “spesso ha raccontato di aver lavorato d’estate in azienda”. Non si ferma l’inchiesta sull’azienda edile del padre del vicepremier: Le Iene hanno scovato altri lavoratori che dichiarano di aver lavorato in nero.

Tutti sarebbero stati impiegati in nero nel periodo tra il 2008 e il 2010, prima cioè che nel 2012 Luigi Di Maio entrasse nell’assetto proprietario dell’azienda. Un particolare che non basta a placare le critiche che piovono dall’opposizione decisa a portare il vicepremier a riferire in Parlamento. I 5 Stelle invece fanno muro a difesa del capo politico.

Alessandro Di Battista sta con il suo amico e compagno di partito: “ha avuto una reazione da signore” mentre “il sistema lo attacca perché lo teme”. ‘Dibba’ attacca invece Matteo Renzi e Maria Elena Boschi: “sulla vicenda del padre di Luigi Di Maio, “hanno la faccia come il culo” gli dice dopo gli attacchi di Renzi padre e di Renzi figlio e dopo che la ex ministra aveva augurato al genitore Di Maio di non provare tutto ciò che suo figlio e i 5 Stelle avevano fatto provare a suo padre per il caso Etruria. E non rinuncia a ribattere: “Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre” commenta la Boschi.

Ma tra gli incroci di accuse tra padri e figli scende in campo anche il papà di Alessandro Di Battista. “Il ‘nero’ è il mio colore preferito”; quello peggiore invece è “il nero tendente al rosso che diventa di un altro colore, diventa marrone, il colore della merda” scrive su Fb Di Battista senior che annovera in questo colore “quegli svergognati che si sono buttati sul ‘nero’ di casa Di Maio”.

Ma non basta. Tra i padri viene intervistato anche quello del premier Giuseppe Conte che liquida la questione ad una esagerazione: “Di Maio ha detto che il padre ha sbagliato. Che deve fare di più?”. Le accuse reciproche si fanno sempre più velenose: il blog delle Stelle e Di Battista paragonano la Boschi ad una gemellina di Shining. A cercare di placare gli animi ci pensa invece Matteo Salvini: “quando si usa una vicenda familiare e privata per fare bagarre politica, non è mai un bel momento. Poi se ci sono stati degli errori ognuno risponderà dei suoi errori”.

Intanto mentre il papà del ministro dice in Tv di aver recuperato tutti i faldoni che contengono la documentazione relativa ai suoi dipendenti, sarebbero stati avviati anche controlli sulla vicenda legata ai manufatti ‘fantasma” che si troverebbero su un terreno di proprietà della famiglia Di Maio nel vicino comune di Mariglianella.

Al giudizio politico si aggiunge infine anche quello del prete-operaio di Pomigliano d’Arco, don Peppino Gambardella. Testimonia la sua “vicinanza spirituale” alla famiglia dei suoi concittadini ma sottolinea di essere dalla parte dei diritti dei lavoratori “se quanto riportano i giornalisti corrispondesse a vero”. Don Peppino ha anche fatto visita all’imprenditore e la sua è una ‘assoluzione’: “sono convinto che Antonio ha agito in piena buona fede, senza alcuna intenzione di frodare qualcuno”.

(di Francesca Chiri/ANSA)