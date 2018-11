ANCONA. – Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato il ricorso per illegittimità costituzionale del Decreto Genova, convertito in legge, nella parte che toglie l’intesa con le Regioni colpite dal terremoto del 2016 per tutti gli atti del Commissario straordinario, lasciando a Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo solo un ruolo consultivo.

Quello di Ceriscioli è un gesto annunciato da tempo e si inserisce in una fase di deciso attrito tra le Regioni del sisma, tutte a guida Pd, e il nuovo governo M5s-Lega. Che come primo segnale di attenzione ha fatto del nuovo commissario alla ricostruzione, il geologo Piero Farabollini, un plenipotenziario. Un trattamento diverso rispetto a quello riservato a Genova e Ischia, tanto che i governatori ‘depotenziati’ non si sono presentati al primo incontro con Farabollini e poi hanno scritto una lettera al sottosegretario Crimi, annunciando l’indisponibilità a collaborare alla ricostruzione se non veniva ripristinata l’intesa.

Il Dl Genova è stato converto in legge senza modifiche sul punto, firmata dal presidente Mattarella e pubblicata in Gazzetta ufficiale. Così Ceriscioli è entrato in azione: “la legge non rispetta la Costituzione perché non prevede l’intesa con le Regioni su materie concorrenti – attacca -, come previsto dagli articoli 117 e 118 che sanciscono il principio di leale collaborazione tra istituzioni. E’ impossibile ricostruire senza la partecipazione dei territori, noi crediamo che questo percorso vada fatto insieme”. Quella del Governo “è una scelta sbagliata” e “noi vogliamo affermare un diritto che riteniamo spetti ai nostri cittadini”.

Il ragionamento del presidente della Regione Marche (e dei suoi uffici legali) è solido, tanto che anche la Regione Umbria sta lavorando ad un ricorso alla Corte Costituzionale e ci sono già stati contatti tra l’assessore umbro alle Riforme Antonio Bartolini e il governo regionale marchigiano per concordare una strategia comune. E’ da vedere però se l’impugnazione della legge su Genova (in cui sono finite anche disposizioni che riguardano il sisma del Centro Italia e quello di Ischia) bloccherà tutto il provvedimento: il ricorso delle Marche riguarda solo la parte dell’intesa tra Regioni e commissario.

E’ preoccupato il governatore ligure Giovanni Toti, che spera che non ci siano “ulteriori ritardi e disagi per la popolazione di Genova”. E’ invece assolutamente tranquillo l’assessore al Bilancio del Comune di Genova Pietro Piciocchi, delegato ai rapporti con la struttura commissariale: “le possibilità che il ricorso della Regione Marche possa avere effetti concreti sulla legge di conversione del decreto Genova sono praticamente nulle. Il rischio che il ricorso blocchi l’applicazione del decreto e i tempi per demolire e ricostruire non c’è”. E’ molto “bassa” la possibilità di un sospensiva e “eventuali questioni di procedura potranno essere serenamente ricomposte in sede politica”. Cioè tornando a riaprire canali di dialogo tra il Governo e le quattro Regioni del sisma.