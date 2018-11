ROMA. – Gomme, volti nuovi e debutti tra speranze e obiettivi del Circus che verrà. Ad Abu Dhabi è già 2019 per la Formula 1 che, a due giorni dall’ultimo Gp della stagione negli Emirati Arabi Uniti, è tornata in pista per testare le ultime novità in fatto di gomme portate dal fornitore unico Pirelli. Un nuovo inizio per la classe regina dei motori che ha riservato una piccola soddisfazione per la Ferrari guidata da Sebastian Vettel.

Dopo il secondo posto di domenica dietro al campione del mondo Lewis Hamilton, a chiudere quantomeno una stagione da definire dei rimpianti, il pilota tedesco del Cavallino rampante ha firmato il miglior tempo staccando di oltre 4 decimi la Mercedes di Valtteri Bottas.

Tra gli esordi più attesi quello di Kimi Raikkonen tornato a a guidare la Sauber griffata Alfa Romeo a poche ore dalla fine della sua era a Maranello. Iceman, messosi alla guida con una tuta completamente bianca e senza sponsor, ha concluso la giornata all’undicesimo posto sulla pista incastonata nel deserto. Primi giri da pilota titolare con la Williams anche per Robert Kubica che giovedì scorso aveva annunciato il suo ritorno ufficiale nel Circus a sette anni dal terribile incidente di Rally. Tragico evento che pregiudicò l’uso della mano destra del pilota polacco che vide così compromessa la sua carriera in F1 e molto probabilmente in Ferrari.

Monoposto rossa che invece disegnerà il futuro di Charles Leclerc che domani comincerà la sua avventura a Maranello. E oggi, intanto, Vettel, suo compagno 2019, ha messo a ‘referto’ 68 giri con un miglior tempo di 1’36″812 ottenuto grazie a un set nuovo di gomme Hypersoft in specifica 2018.

“L’obiettivo di questo test è prima di tutto quello di farsi una prima idea delle nuove gomme – ha commentato alla fine dei test il quattro volte campione del mondo – con le impressioni dell’ultimo weekend di gara ancora fresche nella nostra mente e la possibilità, quindi, di fare confronti. Purtroppo, oggi abbiamo perso del tempo riparando alcuni danni sulla vettura ai box, ma in generale non credo che ci siano state grandi sorprese, visto che questi pneumatici sembrano funzionare bene e in modo piuttosto simile a quelli che abbiamo utilizzato durante questa stagione. Ora – ha concluso Vettel – vedremo come i nuovi regolamenti del 2019 andranno a influire sulla velocità di tutte le macchine e come queste lavoreranno in combinazione con le gomme, a seconda anche della scelta di compound sulle varie piste”.