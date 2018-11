(ANSA) – VASTO (CHIETI), 28 NOV – Una donna è morta e una decina di persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente avvenuto all’alba sulla statale 650 fondovalle Trigno, nel territorio di Dogliola (Chieti). La vittima è la conducente trentenne di una Fiat Panda che si è scontrata con un autobus di linea a bordo del quale viaggiavano pendolari diretti alla Fiat di Termoli (Campobasso). Dopo l’impatto con il bus l’auto è finita contro due tir in sosta nell’area di servizio ‘Il Girasole’. La donna, estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco e trasportata in codice rosso all’ospedale di Vasto, è spirata poco dopo. La dinamica dell’incidente, avvenuto mentre nella zona pioveva a dirotto, è al vaglio della Polizia stradale, coadiuvata dai Carabinieri del Nor della Compagnia di Vasto. Sul posto le ambulanze del 118 Molise che hanno trasferito i feriti negli ospedali di Isernia, Vasto (Chieti) e Termoli (Campobasso), nonché personale dell’Anas. La strada è chiusa nei pressi del km 61,900.