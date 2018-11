(ANSA) – MADRID, 28 NOV – Il presidente cinese Xi Jinping e la sua consorte Peng Liyuan sono stati ricevuti oggi a Madrid da re Felipe VI e dalla regina Letizia nella prima giornata di una visita ufficiale di due giorni in Spagna. Xi incontrerà anche il premier Pedro Sanchez nelle prossime ore e insieme presiederanno alla firma di una ventina di accordi di governo e commerciali, incluso uno per l’export di prosciutto crudo iberico in Cina. Il presidente cinese proseguirà il suo viaggio giovedì, quando partirà alla volta dell’Argentina per il G-20 di venerdì.