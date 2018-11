(ANSA) – MILANO, 28 NOV – Sarà processato con rito abbreviato ‘secco’, che consente lo sconto di un terzo della pena, a partire dal 30 novembre Alessandro Garlaschi, il tranviere quarantenne ora in cella, per aver ucciso lo scorso 7 febbraio, con 85 coltellate, Jessica Valentina Faoro, giovane di 19 anni che ospitava nel suo appartamento di via Brioschi a Milano in cambio di lavori domestici. Infatti il Gup Alessandra Cecchelli ha rigettato la richiesta avanzata dal difensore, l’avvocato Francesca Santini, di processare Garlaschi con rito abbreviato condizionato all’esame del consulente di parte, uno psichiatra nominato per accertare le capacità di intendere e volere del killer, e dell’ufficiale della polizia scientifica che ha rilevato le tracce biologiche sulla scena del delitto. Il giudice ha anche ammesso il Comune di Milano tra le parti civili, a fianco dei genitori e del fratello della ragazza. La sentenza è attesa per metà dicembre.