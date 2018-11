(ANSA) – MILANO, 28 NOV – Un uomo di 28 anni è stato denunciato per incendio doloso e danneggiamento per aver dato fuoco al proprio appartamento in via Vercesi, a Milano, dal quale sarebbe stato sfrattato a breve. L’inquilino moroso ha appiccato l’incendio alle 5 di questa mattina, il rogo ha interessato solo l’abitazione ma il livello delle fiamme ha costretto i vigili del fuoco a evacuare il palazzo. Una donna anziana è stata accompagnata in ospedale per una leggere intossicazione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, nei giorni scorsi il 28enne ha allontanato la famiglia, probabilmente per attuare il piano senza rischiare di coinvolgerla.