(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Superare le vittorie di Sam Snead (82) sul PGA Tour, vincere un major e divertirsi senza affaticare troppo il fisico. Questi gli obiettivi 2019 di Tiger Woods (vincitore per 80 volte sul massimo circuito statunitense) che alla vigilia dell’Hero World Challenge racconta quanto è cambiata la sua vita da un anno in qua. “Il 2018 -dice il californiano- è stato emozionante. Sono tornato a giocare e competere a alti livelli. Ma ho commesso degli errori che non posso più ripetere. Come quello di arrivare in Ryder Cup (dove ha ottenuto 4 sconfitte in altrettanti incontri, 3 delle quali contro Francesco Molinari, ndr) stanco e fuori forma. Non voglio più trovarmi in quella situazione, perciò ho deciso di programmare al meglio gli appuntamenti stagionali”. Era dal 2005 che “Big Cat” non giocava così tanti tornei (18). Tredicesimo nella classifica mondiale, l’americano s’è guadagnato la possibilità di disputare il WGC-Mexico Championship (21-24 febbraio) e il WGC-Dell Match Play (27-31 marzo). Mentre rinuncerà al Valspar Championship e al Rocket Mortgage Classic. Per gareggiare però all’Honda Classic. “E’ ovvio che mi piacerebbe superare i successi di Snead ma sogno di tornare a vincere un major”. (ANSA).