CARACAS – Nell’auditorium della Fundación Polar si é svolta la cerimonia di assegnazione del Premio Luis Aparicio, onerificenza che viene assegnata anualmente al miglior pelotero venezuelano nella Major League Baseball. In questo 2018 per la prima volta nella storia é stato vinto da due giocatori: Ronald Acuña jr e Jesús Aguilar.

Il gioiellino degli Atlanta Braves nei giorni scorsi ha messo un nuovo trofeo nel suo palmarés quello del Rookie Of The Year Award. Acuña é diventato il terzo venezuelano che vince questa distinzione, prima di lui lo avevano ricevuto Luis Aparicio nel 1956 ed Oswaldo Guillén nel 1985, entrambi con la maglia dei Chicago White Sox nell’American League.

“Sono felice di ricevere un’onorificenza come il Luis Amaricio, onorificenza al miglior venezuelano nella MLB. Tra di noi la competizione sportiva é forte. Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di vincerlo insieme a Jesús Aguilar” ha dichiarato Acuña durante l’incontro coi media.

Parlando dei suoi primi passi come pelotero ha confessato che ci sono stati dei momenti in cui dubitava di sfondare in questo sport. Ha riconosciuto che ha influito tantissimo il supporto dei suoi familiari e del club.

“Tutto questo per me é un sogno! Quando ho ricevuto la telefonata della convocazione per giocare in prima squadra non volevo rispondere il telefono. In quel momento stavo giocando male nella Minor League e non volevo parlare con nessuno. Sono venuti nella mia stanza e mi hanno dato la notizia. Quella é stata la svolta! Molte volte ho dubitato come quando sono stato retrocesso durante lo spring training, e quando mi sono infortunato. Fortunatamente ho avuto sempre accanto a me persone che mi hanno aiutato. Adesso ogni volta che entro sul diamante non penso a niente, come se non ci fosse pubblico sugli spalti. Penso che sia un’ottima forma di mantenere la calma” spiega Acuña.

Dal canto suo, Jesús Aguilar, con la casacca dei Milwaukee Brewers é stato uno dei pilastri della squadra durante tutta la season e nei playoff. Aguilar ha partecipato anche nell’All-Star Game che si é disputato nel Nationals Park de Washington.

Aguilar ha stabilito una media battuta di 274 e con i suoi 35 fuoricampo é rimasto al quinto posto nella speciale graduatoria della National League. “Sono contento! Un premio che non mi aspettavo. Voglio ringraziare Dio per l’opportunità di giocare questo sport e tutte le persone che mi hanno supportato durante la stagione. La cosa più importante é che ho portato in alto il nome del mio paese, Venezuela!”.

Durante la conferenza stampa, Aguilar ha confermato che farà il suo esordio nella Liga Venezolana de Baseball Profesional il 6 dicembre con la maglia dei Tigres de Aragua. Ma prima parteciperà nel Festival del Jonrón Pepsi che si svolgerà nello stadio Universitario, tana della sua ex squadra Leones del Caracas. Alla domanda di come sarà accolto in campo, ha risposto: “Riceverò molto amore da parte dei tifosi”

(di Fioravante De Simone)