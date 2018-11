CARACAS – Oggi, alle 15:00, lo stadio Cachamay della città di Puerto Ordaz farà da cornice alla gara di ritorno tra Lala Fútbol Club e Margarita, match di ritorno della finale del Torneo Clausura della Segunda División. Per entrambe le formazioni un risultato positivo significherebbe: promozione in Primera División e per entrambe sarè la prima volta.

All’andata la formazione isolana si é imposta per 1-0 con una rete di Edson Salazar al 28 esimo minuto di gioco. La vincente di questo doppio confronto disputerà la finale assoluta con il Llaneros de Guanare, che si é aggiudicato il Torneo Apertura ed ha un posto garantito nella massima serie.