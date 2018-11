Monica Marangoni, in questa puntata con Michele Bertocchi al web per le curiosità dalla rete, inizia parlando degli anni ’70 nella moda con Enrico Quinto, Paolo Tinarelli, entrambi collezionisti di moda e Nadia La Bella, blogger e influencer.

Poi, è la volta di Osvaldo Bevilacqua: giornalista, docente di giornalismo, autore e conduttore televisivo, detentore del record di 40 anni del programma “Sereno Variabile”. Quindi, per “Holliwood Party”, Alessandro Boschi intervista Felice Laudadio, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia che ci racconta dei tantissimi attori e registi che hanno frequentato il centro.

Segue, il direttore di Rai News 24 Antonio Di Bella e la parola che ha scelto per questa puntata. L’ultimo ospite di Monica è Giovanni La Gorga, conosciuto come dj Giovannino. Chiude la puntata il servizio sul Seminario Donne Italiane all’Estero, che si è svolto a Matera, dove professioniste nei vari campi, dalla politica all’imprenditoria, si sono incontrate per discutere, delle trasformazioni nell’emigrazione degli ultimi anni.

Per le Storie dal Mondo, si va al Museo Simeone, in Philadelphia, dove Fred Simeone, neurochirurgo in pensione, con l’amore per le macchine da corsa antiche, che custodisce in un impressionante museo privato, con una settantina di vetture. Poi, in Canada per incontrare lo street artist di fama internazionale Millo, al secolo Francesco Camillo Giorgino, che crea disegni contraddistinti da un uso sapiente del bianco e nero.

Programmazione Mercoledì 28 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

