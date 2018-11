(ANSA) – BRUXELLES, 28 NOV – La miniplenaria del Parlamento europeo a Bruxelles ha votato per inserire domani all’ordine del giorno della sessione – come secondo punto – un dibattito sul Global compact dell’Onu. A farne richiesta è stato il gruppo dei Socialisti e democratici (S&D). Non sarà prevista una risoluzione.