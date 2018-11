(ANSA) – MILANO, 28 NOV – “Higuain ci ha dato una grandissima mano fin qui. Poi, ci sta che un uomo sbagli, l’importante è chiedere scusa, ripartendo con entusiasmo e voglia”. Rino Gattuso ritrova Gonzalo Higuain in Europa League contro il Dudelange. “Lui – evidenzia l’allenatore del Milan, in conferenza stampa – è molto importante per noi a livello tecnico, ma deve esserlo anche a livello umano e comportamentale: deve essere un esempio, impeccabile. Ha una dote: sa di essere un giocatore forte, ma non è presuntuoso, vive lo spogliatoio divertendosi, riesce a fare gruppo, e lo ascoltano. Ma quando la linea non è dritta e la vede storta inizia a innervosirsi, quando comincia a essere polemico e non sereno la squadra respira tutto questo. Lui deve migliorare questa cosa e la squadra deve essere in grado di metterlo in condizione. Lo deve coinvolgere di più. Sta dando tanto. Ci ho parlato, non vuole andarsene. Si lamenta, perché gli sto addosso – conclude Gattuso -. Ma, se non lo faccio, mi viene a chiedere di gridare ancora di più”.