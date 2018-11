(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 28 NOV – “Se domani non battiamo il Dudelange siamo in mezzo a una strada. Sulla carta siamo nettamente più forti, ma non dobbiamo dimenticare la fatica che abbiamo fatto nella partita d’andata”. Lo dice, osservando la classifica del Girone F di Europa League, l’allenatore milanista, Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il club lussemburghese: “Sono una squadra che gioca da squadra e non dobbiamo sottovalutarli. Non ci possiamo permettere di non vincere, per la classifica e a livello mentale”.