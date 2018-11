(ANSA) – LONDRA, 28 NOV – I sogni di Fabiano Caruana muoiono all’imbrunire: niente da fare nella sfida mondiale di scacchi di Londra per lo sfidante 26enne italo-americano, battuto alla prima serie di spareggi sprint da Magnus Carlsen, il Mozart norvegese della scacchiera detentore del titolo dal 2013. Nel tie break su 4 match a tempo limitato, il quasi 28enne Carlsen è prevalso grazie alla sua aggressività ‘alla Kasparov’. Per lui, che porta a casa un milione di euro, è la quarta difesa vincente del titolo. Per Caruana, comunque, una bella figura.