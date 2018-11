(ANSA) – ROMA, 28 NOV – “Noi siamo sempre disponibili al confronto. C’è la volontà di capire cosa sarà questa riforma, anche capire come uscire da situazioni di difficoltà per alcune discipline. Per quanto riguarda noi del calcio, la nostra parte cercheremo di farla”. Lo dice il presidente dell’Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, accogliendo la proposta del sottosegretario con delega ai Rapporti con il Parlamento, Simone Valente, che aveva invitato gli atleti a confrontarsi con il Governo sulla riforma dello sport che riguarda il Coni. “Sono sempre più convinto – aggiunge Tommasi, a margine della cena di gala del congresso annuale della Fifpro, sindacato internazionale dei calciatori professionisti, quest’anno organizzato a Roma in occasione del 50/o anniversario della fondazione dell’Aic – che in Italia il ministero dello Sport sia uno di quegli elementi che servono. Se siamo preoccupati? È difficile avere una posizione se non si hanno le idee chiare. Dobbiamo parlare di sport, non di altro”.