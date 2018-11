ROMA. – In Italia nascono sempre meno bambini. Nel 2017 sono oltre 15mila in meno le nascite rispetto al 2016, meno 45mila nell’arco di tre anni e quasi 120mila in meno rispetto al 2008. E le previsioni per l’anno in corso non lasciano ben sperare con i dati provvisori dei primi 6 mesi che registrano già un meno 8.400 rispetto allo stesso semestre dell’anno scorso.

E’ la fotografia scattata dall’ultimo rapporto Istat ‘Natalità e fecondità della popolazione residente. Anno 2017’, presentato oggi a Roma. Il numero medio di figli per donna continua a scendere toccando l’1,32 contro l’1,46 del 2010. Si stima che il 22% delle attuali donne 40enni, alla fine del ciclo di vita riproduttiva, potrebbe rimanere senza figli. Una percentuale che si raddoppia rispetto all’11,1% stimato per la generazione delle loro mamme (le nate del 1950).

Il calo delle nascite si riflette soprattutto sui primi figli: diminuiti del 25% rispetto al 2008. Una tendenza ‘nuova’ che si sta consolidando negli ultimi anni. Diminuiscono sensibilmente i bimbi nati da coppie coniugate (-147mila in soli 9 anni) mentre aumentano quelli nati fuori del matrimonio (+29mila rispetto al 2008). Calano soprattutto i nati da coppie di genitori entrambi italiani (14mila in meno rispetto al 2016 e oltre 121mila in meno rispetto al 2008), ma non solo. Per la prima volta dal 2008 scendono sotto i 100mila i nati con almeno un genitore straniero.

Il contributo alla natalità delle cittadine straniere residenti, che finora hanno riempito i ‘vuoti’ di popolazione, si va lentamente riducendo. “Come era nelle aspettative la natalità è ulteriormente in calo. E’ un fenomeno che va avanti da un decennio ed è dovuto a fattori strutturali. Ma questo non deve far pensare che sia un fenomeno irreversibile e che non si possa intervenire”, ha detto Vittoria Buratta, direttore Statistiche Sociali dell’Istat, durante la presentazione dei dati.

E nel giorno del report Istat il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana annuncia “un codice della natalità che in modo strutturale e definitivo affronti il tema del rilancio demografico”: “Gli ultimi dati Istat – spiega il ministro – confermano l’idea maturata nell’ambito delle nostre analisi tecniche, e cioè che il contrasto alla riduzione della natalità necessita di un piano di interventi strutturale e il superamento delle politiche ereditate dai precedenti governi, che non hanno affrontato in modo sistemico questo fenomeno”.

Sui dati è intervenuto anche il vicepremier Luigi di Maio sottolineando che il calo delle nascite in Italia “è un dramma che va avanti da anni” ed è necessario “invertire il trend”.

(di Chiara Acampora/ANSA)