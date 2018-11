(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Il Tottenham ha battuto l’Inter 1-0 (0-0), in una partita del Girone B della Champions League, disputata a Londra. Ha deciso il match la rete al 35′ del secondo tempo del danese Eriksen, servito da Dele Alli. Per le due squadre qualificazione ancora in bilico.