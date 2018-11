(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Il Napoli ha battuto la Stella Rossa Belgrado per 3-1, nella penultima partita del Girone C della Champions League, disputata nello stadio San Paolo. Partenopei in vantaggio all’11 con Hamsik, al 33′ Mertens realizza il raddoppio e al 7′ della ripresa il belga cala il tris. Inutile il gol dei serbi al 12′ di Ben, si passaggio di Marin. Il Napoli si giocherà la qualificazione a Liverpool.