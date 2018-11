NAPOLI – Servire il caffè per le strade della città, preparato al momento e rigorosamente con la tipica ‘napoletana’, la cuccuma, come nelle commedie di Eduardo De Filippo. E’ ‘Don Cafè’, un cargo-bike, ovvero una bicicletta con pedalata assistita su cui è montato un piano d’acciaio con un fornello a gas, rigorosamente omologato. Alla guida-fornelli c’è Giuseppe Schisano, 25enne dei Quartieri Spagnoli, che grazie alla sua creatività e al supporto ricevuto dall’associazione IF-Imparare.fare di Marco Rossi-Doria, progetto ‘Cambia’, è riuscito a realizzare il suo sogno del cassetto: quello di diventare imprenditore di se stesso con un vero e proprio bar itinerante.

Qualche lavoro in nero, il tentativo di una vita nuova in Germania, una licenza media ottenuta grazie al progetto Chance, poi un percorso non semplice, durato quasi 3 anni che non sarebbe stato possibile senza il ‘Prestito della speranza’ della Caritas, per un totale di 13 mila euro. Il microcredito classico, era infatti impossibile da ottenere in mancanza di risorse e garanzie come era nel caso di Giuseppe. Poi è arrivato anche il supporto dell’Associazione Vobis (Volontari Bancari per le Iniziative nel sociale) e dell’imprenditore Michele Maresca.

E così Giuseppe ha aperto la partita Iva, poi sono arrivati l’iscrizione al Rec, il libretto sanitario per il conseguimento dei requisiti tecnico-professionali necessari per realizzare un’impresa legale di qualità. “Noi – ha commentato Marco Rossi-Doria, presidente di IF (ImparareFare) – sosteniamo tutti coloro che lavorano onestamente in condizioni drammatiche e che hanno il sogno di aprire un’attività propria, da soli o con i loro amici. Penso da tempo che queste persone siano una risorsa straordinaria per Napoli e per tutta l’Italia perché possono portare a innovazioni vere, perché sono agenti di potenziale sviluppo locale nelle aree più difficili della nostra lunga crisi, perché vogliono aiutare se stessi e crescere come persone. Giuseppe è la testimonianza che tutto questo è possibile”.

E Giuseppe, a conferma delle potenzialità della sua idea ha pensato bene che ad accompagnare il caffè, sul cargo, ci sia anche uno dei dolci napoletani tra i più classici, la sfogliatella.