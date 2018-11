(ANSA) – ROMA, 28 NOV – “Abbiamo fatto grossomodo quello che dovevamo fare. Siamo molto dispiaciuto per il risultato, vediamo cosa succede nella prossima tornata di partite. Non abbiamo sfruttato benissimo un paio di opportunità però, quando si gioca contro queste squadre, le difficoltà ci sono. C’è stata una doppia interpretazione sbagliata nella percussione di Sissoko che ha generato il gol”. Così Luciano Spalletti, parlando a Sky Sport, dopo la sconfitta subita a Wembley contro il Tottenham. Nainggolan? Gli si è riacutizzato il problema alla caviglia, poi è subentrato anche un problema muscolare – aggiunge l’allenatore dell’Inter -. Era un problema che avrei dovuto risolvere prima. Ho fatto questa scelta iniziale, era tutto a posto e invece non è andata così; alla fine mi sono giocato un cambio. Abbiamo perso qualche pallone di troppo e sofferto la loro fisicità”.