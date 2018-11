ROMA. – Staccare la spina alla Tav sarebbe una “follia”, una “scelta scellerata per l’economia di questo Paese”, sia perché significherebbe “disconnettersi dall’asse ovest” dell’Europa, sia perché “c’è da spendere molto di più a interrompere i lavori” che non ad andare avanti. E’ l’ultimo, duro, monito del commissario straordinario per l’asse ferroviario Torino Lione, Paolo Foietta, a Roma per partecipare ad una conferenza di Forza Italia alla Camera.

La richiesta del commissario, il cui incarico scadrà il 31 dicembre, è quella di un incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sulla Tav, opera su cui sono diverse le sensibilità anche all’interno dello stesso Governo.

Proprio il titolare del Mit, durante il question time alla Camera, ha precisato che gli esperti della Struttura Tecnica di Missione, costituita presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la valutazione delle grandi opere, non rispondono “a logiche puramente politiche” ma alcuni di questi esperti hanno “già collaborato con le precedenti strutture tecniche”.

Ma sul contenuto del question time si è aperto una specie di ‘giallo’ in relazione al completamento dell’analisi costi-benefici annunciata dal ministro in Aula: questa era stata riferita in un primo momento alla stessa Tav, ma poi dal Mit è arrivata la precisazione che l’analisi riguardava il terzo valico e non la Tav. Tuttavia secondo Silvia Fregolent (Pd) “Toninelli sulla Tav è stato smentito dal suo stesso dicastero dopo pochi minuti”.

Direttamente a lui si rivolge Foietta: “E’ un mio dovere riferire al presidente del Consiglio e al ministro delle Infrastrutture rispetto alla mia attività ed è altrettanto un loro dovere ascoltarmi”, per ora “l’unica risposta che ho ricevuto è stata il famoso tweet di Toninelli con ‘Foietta stia sereno che tanto sta finendo il tempo del suo incarico’. Il ministro mi pare emuli Trump, che licenzia i suoi collaboratori via Twitter…”. Ancora: “Continuo a considerare quest’analisi costi-benefici impropria dal punto di vista tecnico” e “corre il rischio di diventare uno strumento per giustificare una scelta già presa”, punta il dito.

Forza Italia è compatta al suo fianco, con la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini che si dice pronta a preparare lei stessa un caffè a Conte e Toninelli, se trovano il tempo di incontrare Foietta: “È possibile che non si riesca a trovare il tempo di un caffè per questa opera?”. Il “sì alla Tav non è una posizione ideologica ma di progresso”, afferma al suo fianco Giorgio Mulè.

Anche per il governatore Sergio Chiamparino la Tav e il Terzo Valico “sono opere imprescindibili, se vogliamo costruire un futuro del nord-ovest all’insegna dello sviluppo, della sicurezza e del miglioramento ambientale”. Foietta spiega che “oggi il costo per l’Italia del tunnel è di 2,6-2,9 miliardi” e aggiunge: “senza contare le penali, secondo me c’è da spendere molto di più a interrompere i lavori, circa 4 miliardi. Io ho ancora poco più di un mese a disposizione (prima del termine dell’incarico, ndr) ma in questo mese posso fare ancora tantissime cose e le farò”.