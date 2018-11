ROMA. – Oggi la Farnesina ospita la presentazione del volume “Italiani di Germania”, organizzata dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie. Lo riferisce il ministero degli esteri sul suo sito. Il volume fa parte del progetto “Italiani d’Europa” che racconta la storia presente e passata della comunità italiana in Paesi europei chiave, con una serie di libri fotografici, web documentary multimediali e reportage tradizionali in collaborazione con National Geographic Italia.

La comunità italiana in Germania è una collettività estremamente numerosa e importante, che ha contribuito in modo significativo a farne il Paese che è oggi, e che è ancora in continua crescita e in costante evoluzione. Parlare degli italiani in Germania, in un certo senso, va oltre il racconto dell’emigrazione in sé; è la storia di un rapporto continuo e complesso come pochi ne sono esistiti tra l’Italia e altri Paesi in Europa e nel mondo.

Il progetto si avvale della collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale, custode di migliaia di diari italiani dal 1700 a oggi. La storia di un giovane pugliese costretto ad emigrare negli anni ’50 a soli quattordici anni, il diario di un operaio della FIAT, che racconta la sua solitudine fisica e emotiva dei primi mesi, o l’emigrazione vista con gli occhi di un giovane che vive il trasferimento con curiosità e determinazione sono solo alcune tra le storie dell’Archivio raccontate in “Italiani di Germania”.

Oltre agli autori Lorenzo Colantoni e Riccardo Venturi e al Direttore di National Geographic Italia Marco Cattaneo partecipano Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie della Farnesina e l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia Viktor Elbling. L’evento si chiude con un intervento del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sen. Ricardo Antonio Merlo.