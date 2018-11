MARACAY. – Una bellissima Parranda Navideña si svolgerà nell’area della piscina della Casa d’Italia di Maracay il prossimo 30 novembre alle 19:00.

Parteciperanno la Corale della Casa d’Italia Luciano Pavarotti e le corali invitate José María Vargas del Colegio de Médicos del Estado Aragua; Unavoz de la Universidad Nacional Abierta y Cantares de Venezuela.

Potremo ascoltare le più belle musiche tradizionali natalizie venezuelane e italiane, in un ambiente suggestivo e accogliente. Una volta ancora la Casa d’Italia di Maracay si caratterizza per essere un punto d’incontro per gli italiani dell’Aragua e per tutti coloro che amano il Venezuela e l’Italia.