(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Partenza super per Jake McLeod e Matt Jager nell’Australian PGA Championship di golf. A Gold Coast, nel Queensland, nel round d’apertura del torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA Tour of Australasia, i due player “aussie” con 66 (-6) condividono la vetta della classifica. E vantano un colpo di vantaggio sul connazionale Dimitrios Papadatos e sul sudcoreano Jaewoong Eom, entrambi 3/i con 67 (-5). Mentre sono in 5/a posizione, tra gli altri, Marc Leishman, Jason Scrivener e Adrian Otaegui (68, -4). Con il campione in carica Cameron Smith 23/o (70, -2). Sul green del RACV Royal Pines Resort (par 72) prova incolore per Renato Paratore. Il capitolino, unico azzurro in gara, è 81/o (73, +1). Due bogey e un birdie per l’atleta romano, reduce dal 6/o posto nella World Cup di golf a squadre al fianco di Andrea Pavan. (ANSA).