(ANSA) – WASHINGTON, 29 NOV – Sfidando una temperatura percepita sotto lo zero, il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania hanno acceso ieri per la seconda volta l’albero di Natale nazionale nell’elisse del parco a sud della Casa Bianca. La coppia presidenziale e’ salita sul palco e ha salutato la folla intirizzita da un vento gelido. Il tycoon ha fatto un breve saluto, augurando al Paese “merry Christmas” prima di scandire il countdown partendo da 10. E’ stata Melania ad accendere l’albero, proveniente dal Colorado e circondato da 56 alberi più piccoli con decorazioni di ciascuno Stato e territorio, oltre al District of Columbia. Tra gli ospiti l’attore Antonio Sabato Jr. Quest’anno ricorre il 96/mo anniversario della tradizione, cominciata nel 1923 con l’allora presidente Calvin Coolidge.