(ANSA) – MILANO, 29 NOV – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli autori della rapina commessa il 20 dicembre 2017 in via Pontaccio, a Milano, ai danni della gioielleria Paradiso Luxury. Secondo quanto riferito i soggetti individuati sono appartenenti al gruppo criminale di origine balcanica denominato Pink Panthers. E’ formato da malviventi di origine balcanica, tra i quali vi sarebbero anche ex membri di forze militari o paramilitari dell’Ex Yugoslavia. Il gruppo è noto per avere messo a segno rocamboleschi colpi a Roma, Parigi, Saint Tropez, Dubai e si stima che possa aver racimolato un bottino pari a 200 milioni di euro in più di dieci anni di colpi. Secondo quanto si è appreso la misura cautelare, eseguita dalla Squadra Mobile che ha condotto le indagini, riguarda tre persone. Due sono ricercate a livello internazionale e una è stata arrestata.