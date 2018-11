(ANSA) – NEW DELHI, 29 NOV – Capitale indiana in tilt questa mattina per la prima delle due giornate della Kisan Mukti March, la marcia dei contadini, in programma oggi e domani. Secondo gli organizzatori, entro questa sera arriveranno nella capitale almeno cinquantamila persone, un fiume umano che domani mattina si dirigerà verso Parliament Street, per chiedere che il Parlamento metta in calendario una sessione speciale di tre settimane per discutere della crisi dell’agricoltura. Il Vice Questore di polizia di Delhi Madhur Verna ha detto che almeno mille agenti sono stati chiamati a garantire l’ordine pubblico, per evitare gli scontri e la violenza registrati nell’ultima manifestazione del 2 ottobre scorso, quando in 20 tra manifestanti e poliziotti restarono feriti a nord di Delhi, dove era stato alzato uno sbarramento per impedire loro di entrare in città.