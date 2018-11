(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “La Regione prenderà in consegna oltre 450 beni confiscati alle mafie per ridargli nuova vita”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, intervenuto all’Assemblea della Cia Agricoltori italiani, prima di andare al Viminale per partecipare alla Conferenza dei servizi promossa dall’Agenzia dei beni confiscati. “Questo – ha detto ancora Zingaretti – per stare dentro l’economia legale insieme a tanti sindaci, perchè abbiamo fatto di questa idea di ridare vita ai beni confiscati uno dei punti importanti della mia amministrazione”.