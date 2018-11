(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “Io cercherò di fare tutto il possibile con questa amministrazione per aiutarla a garantire più sicurezza in tutti quartieri”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando a Radio Radio. “Non so chi si candiderà tra due anni ma il mio dovere è occuparsi dell’oggi. Con il prefetto e il Sindaco abbiamo fissato un calendario di interventi in tutte le zone di Roma partendo dalla Tiburtina passando per Tor Bella Monaca e Ostia. Non vado in piazza l’8 dicembre per candidarmi a qualche cosa non fatemi pensare a cosa succederà in Campidoglio nei prossimi due anni, vedo di riuscire a fare qualche cosa di meglio rispetto a chi c’era prima di me anche per Roma, facendo il mio lavoro”.