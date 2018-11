(ANSA) – PECHINO, 29 NOV – La Cina spera possano emergere “risultati positivi” dai colloqui di sabato a margine del G20 in Argentina tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump, in merito a una soluzione delle dispute commerciali. Lo ha detto il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng che, alla domanda se Pechino stava tentando di scongiurare la nuova stretta dei dazi Usa dal 10% al 25% sull’import di 250 miliardi di dollari di beni “made in China” da inizio 2019, ha risposto che i team economici delle due parti erano in stretto contatto per rafforzare “il consenso” raggiunto nella telefonata avuta di recente da Xi e Trump. “Spero che Usa e Cina possano avvicinarsi e lavorare duramente per trovare risultati positivi nel meeting”, ha detto Gao in conferenza stampa senza aggiungere dettagli. “La parte cinese ha ribadito più volte che l’essenza della cooperazione economica e commerciale sino-americana è di mutuo beneficio e ‘win-win'”, ha concluso Gao.