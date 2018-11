Si apre con il Senatore Gian Marco Centinaio, Ministro dell’Agricoltura e Turismo, che racconta a Monica Marangoni l’impegno per difendere e promuovere i prodotti agricoli e alimentari del Paese insieme al turismo, a partire da quello cosiddetto “di ritorno”.

Poi, è la volta di Valentina Tamborra, giovane, ma già affermata e pluripremiata fotografa milanese. Proprio alla “fotografia” è dedicata, subito dopo, la piccola lezione di italiano di Beatrice Palazzoni, linguista della “Società Dante Alighieri, seguita dal “nostro” Dante Alighieri, Gianni Ippoliti, alle prese con le “fototessere”.

Poi, Virginia Zullo, per la rubrica “A spasso con l’arte”, è a Positano, la perla della costiera amalfitana, per rivelarne i tesori nascosti. Segue lo spazio dedicato alle eccellenze italiane, con Simone Maggi, imprenditore nel settore della sartoria.

Il professor Antonio Giordano, che dirige un importante istituto per la ricerca sul cancro di Philadelphia, racconta le tappe più importanti che hanno segnato la sua vita professionale. Chiude la puntata Maria Cristina Zoppa, con Neri Marcoré ed Edoardo De Angelis, suoi ospiti per la rubrica “Era Ora Il Lato C della musica”.

L’Italia con Voi va in Sudafrica, dove si trova il sacrario di Pietermaritzburg, che conserva il ricordo di alcuni italiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Programmazione Giovedì 29 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it