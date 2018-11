(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “Ho chiesto un impegno forte per la prevenzione del fenomeno suicidario. So bene che molti suicidi (perché chiamarli atti di autolesionismo?) sono legati a esperienze di disagio personale e familiare, ma non è una scusante dire che ‘i suicidi nelle forze armate sono nella media’”. Lo ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, intervenendo alla quarta Giornata epidemiologica della Difesa. “Un’organizzazione in cui l’uso delle armi fa parte della normale operatività – ha spiegato Trenta – deve essere più responsabile e più capace di cogliere quei segnali di allarme, qualora ci siano, che potrebbero aiutarci a prevenire un fenomeno che, nel 2018, risulta anche in aumento. Attendo di ricevere su questo tema, dalla Commissione apposita – ha aggiunto – gli approfondimenti richiesti”.