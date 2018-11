(ANSA) – ROMA, 29 NOV – È stato ufficializzato dalla Fidal l’elenco dei convocati per i Campionati Europei di corsa campestre, in programma domenica a Tilburg (Olanda). Al via 35 azzurri: 20 uomini e 15 donne. Le formazioni italiane maschili avranno il numero massimo di 6 partecipanti in ognuna delle tre categorie, ma anche le squadre femminili potranno concorrere in tutte le classifiche per team con 3 seniores, 4 under 23 e 6 under 20. Confermata la staffetta mista, introdotta un anno fa, con due uomini e due donne. Fra i nomi degli azzurri in evidenza Yeman Crippa, bronzo dei 10.000 mt su pista agli Europei di Berlino, salito sul podio individuale nelle ultime 4 edizioni dell’Eurocross (due ori under 20 e due bronzi under 23) mentre per l’edizione alle porte è iscritto nella prova senior e domenica scorsa ha vinto la gara internazionale disputata sullo stesso tracciato. Altre presenze di spicco sono quelle di Daniele Meucci, campione europeo di maratona 2014.