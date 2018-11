(ANSA) – MILANO, 29 NOV – E’ pronto ad essere ascoltato in aula, se ci sarà bisogno nel corso del processo, Niccolò Bettarini, il figlio 19enne dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, aggredito a coltellate, calci e pugni lo scorso 1 luglio davanti alla discoteca milanese Old Fashion. Lo ha spiegato il giovane ai cronisti dopo aver partecipato anche oggi all’udienza come parte civile, rappresentato dal legale Alessandra Calabrò. “Sono sicuro che il giudice saprà valutare bene tutto”, ha aggiunto il 19enne. “Non mi torna il racconto”, ha spiegato, invece, in relazione alle versioni fornite oggi in aula dagli imputati. Il pm Elio Ramondini ha chiesto di effettuare un confronto in aula ascoltando Niccolò, una sua amica e gli imputati. Intanto per il gup Guido Salvini serve una perizia medico legale per stabilire l’entità delle lesioni subite dal ragazzo. Uno dei difensori dei 4 imputati ha depositato una consulenza nella quale si evidenzia che il 19enne non rischiò la vita.