(ANSA) – NAPOLI, 29 NOV – ”Chi avrebbe detto che dopo cinque partite saremmo stati in testa al girone del gruppo C?”. Marek Hamsik sul proprio sito esprime la soddisfazione per il successo ottenuto ieri sulla Stella Rossa di Belgrado e per i successi che il Napoli sta ottenendo in Champions. ”Siamo contenti – scrive il capitano del Napoli – di aver dato gioia ai nostri tifosi con i tre punti. Sono felice per il gol. La cosa più importante è che abbiamo vinto. Contro il Liverpool sarà una grande sfida”. ”Daremo il massimo, crediamo nei nostri mezzi, abbiamo una grande squadra. Certo – conclude lo slovacco – c’è un po’ di rimpianto per non aver vinto all’andata a Belgrado”.