(ANSA) – MILANO, 29 NOV – “Regione Lombardia rimborserà 30mila euro per le spese legali” di Mario Cattaneo, l’oste di Casaletto Lodigiano (Lodi) che la sera del 9 marzo 2017 uccise un romeno che con tre complici si era introdotto nel suo locale. Lo ha detto Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, chiarendo che il rimborso è previsto per “lui come per tutti i lombardi che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa”. “Per noi è fondamentale stare vicini, anche economicamente, ai nostri cittadini che hanno difeso i propri cari, se stessi e le proprie case o attività commerciali. Per noi la difesa è sempre legittima”, ha continuato l’assessore regionale. Il rimborso delle spese legali per chi si difende dall’accusa di eccesso di legittima difesa è previsto da un legge regionale entrata in vigore nel 2015.