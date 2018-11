(ANSA) – LESINA (FOGGIA), 29 NOV – È stato ritrovato poco fa nel lago di Lesina il corpo di Mario Matteucci, il pescatore di 69 anni di Ravenna (e non di Ferrara come si era appreso in un primo momento) di cui erano in corso le ricerche da ieri sera, dopo che l’uomo era andato a pescare con il suo barchino e non era più rientrato a casa. Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero. Nel tardo pomeriggio di ieri, non vedendo rientrare l’uomo, familiari ed amici avevano allertato i soccorsi. Già in serata, a circa trecento metri dalla riva, era stata recuperata la sua imbarcazione capovolta. Pare che ieri spirasse un forte vento nella zona di Lesina.