(ANSA) – FIRENZE, 29 NOV – ”Come si può battere la Juventus? Prepareremo una pozione magica”. Così Jordan Veretout si prepara alla sfida di sabato al Franchi contro i bianconeri, la partita da sempre più sentita dai tifosi viola. Stadio al gran completo (annunciati 40.000 spettatori), coreografia da brividi, mentre in campo la squadra di Pioli tenterà l’impresa cercando di tornare al successo che manca da due mesi. ”Fin da quando sono arrivato a Firenze i tifosi mi hanno fatto capire quanto sia importante questa gara – ha proseguito il centrocampista francese – Per noi sarà un impegno molto difficile perché loro sono fortissimi e con Ronaldo lo sono diventati ancora di più. Possono davvero vincere tutto, dallo scudetto alla Champions. Quindi per cercare di fare bene noi dovremo mettere in campo tutto”. Veretout non vuol sentir parlare di Fiorentina in crisi: ”Vero che non vinciamo da tempo ma finora abbiamo sempre disputato delle buone partite. Il fatto che non vinciamo da sei turni ci dà ancor più carica”.