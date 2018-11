(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Takaaki Nakagami, con il terzo tempo, era stato la sorpresa del primo giorno dei test MotoGp a Jerez. Il giapponese oggi si è superato, mettendosi alle spalle tutti gli avversari. In sella alla Honda LCR di Cal Crutchlow – ancora in recupero dall’intervento alla tibia fratturata nelle libere del gp d’Australia – in 1’37″945 ha ottenuto il miglior tempo complessivo della due giorni di test, abbassando il limite della Ducati di Danilo Petrucci (1’37″968) di mercoledì. Oltre a Nakagami, solo Marc Marquez oggi è sceso sotto l’1’38”, fermandosi a +0.025. Terzo Maverich Vinales (Yamaha, +0.121). Seguono Jorge Lorenzo (Honda, +0.160), Petrucci (+0.164), Franco Morbidelli (Yamaha, +0.173), Jack Miller (Ducati, +0.262), Andrea Dovizioso (Ducati, +0.347), Francesco Bagnaia (Ducati, +0.388). Decimo tempo per Alex Rins (Suzuki, +0.577). Undicesimo Valentino Rossi, staccato di 651 millesimi.