(ANSA) – MILANO, 29 NOV – Debutto assoluto per Stefan Simic nel Milan. Il 23enne della Repubblica Ceca, acquistato dai rossoneri nel 2013, è stato scelto da Gattuso per affiancare Zapata al centro della difesa a quattro contro il Dudelange. Calabria e Laxalt saranno gli esterni per la partita di Europa League. Prima da titolare per Alen Halilovic, che aveva giocato una manciata di minuti nella sua prima e unica presenza con il Milan nella gara d’andata. Il croato sarà l’ala destra di un centrocampo completato da Bakayoko, Bertolacci e Calhanoglu. Davanti il tandem formato da Cutrone e Higuain.