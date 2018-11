(ANSA) – ROMA, 29 NOV – “Lo Stato non investirà risorse economiche su questo evento: certo potrà dare un appoggio, ma è importante far capire che sarà un banco di prova per l’autonomia delle due regioni anche sul piano finanziario. Fondamentale che ci sia sostenibilità e trasparenza anche nelle gare e negli appalti”. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Simone Valente, conferma, in un’intervista al Tg Sport su Rai 2, il mancato sostegno economico del governo alla candidatura italiana di Milano-Cortina ai Giochi del 2026. Valente è tornato a parlare anche della riforma del Coni, di cui l’esponente del governo gialloverde è uno dei fautori. “E’ scritta nella legge di bilancio e quella resta – ha spiegato -. Due enti rimarranno, con il Coni che continuerà a fare formazione olimpica perché pensiamo che abbia un ruolo importantissimo in questo senso, ma dall’altra ci sarà Sport e salute su cui si investirà per scuola e prevenzione, con i soldi che dovranno arrivare allo sport di base e a quello dilettantistico”.