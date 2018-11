(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Un 6 in condotta al primo trimestre per gli studenti che hanno aderito e promosso l’occupazione al Liceo Tasso di Roma. UN voto simbolico, nelle intenzioni della dirigenza scolastica, che segue ad un altri gesto simbolico, ovvero l’autodenunciarsi “per prendersi le proprie responsabilità”. Questa l’iniziativa del preside del liceo Tasso di Roma, Paolo Pedullà, che sta chiedendo agli alunni dell’istituto della Capitale di farsi avanti per far sapere che hanno preso parte all’occupazione. Fino ad ora circa 200 si sono dichiarati occupanti e si troveranno il sei in pagella al primo quadrimestre. La ratio dell’iniziativa, che comunque dovrà essere accolta dal consiglio di classe, “non ha intento repressivo ma educativo in quanto chiede un’assunzione di responsabilità per le azioni compiute”, spiegano dalla dirigenza scolastica interpellati in merito. Aggiungendo: “Il 6 in condotta peraltro è simbolico e riferito al solo primo trimestre. Molti ragazzi hanno dato il loro nome, con lealtà”.