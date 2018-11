CARACAS – Il Centro Italiano Venezolano di Caracas con 1.073 punti si aggiudica la terza tappa dell’Estadal de Clubes Masificación y Especialización dell’Asociación de Deportes Acuáticos del Estado Miranda (ADAEM). La manifestazione natatoria é stata ospitata dal club di Prados del Este.

Sono stati tanti i campioni che con le loro bracciate hanno portato in alto il vessillo del club italico.

A livello di punti, il migliore dei nuotatori targati CIV di Caracas é stato Oscar Pardo (15 anni) con i suoi 78 punti grazie ai tre ori, quattro argenti ed un bronzo conquistati. Da segnalare anche la prestazione di Daniel Calderón (13 anni) con 64 punti conquistati. Calderón si é appeso al collo tre medaglie d’oro, un argento argento e due bronzi.

A livello femminile, in questa terza tappa dell’Estadal de Clubes Masificación y Especialización la migliore del club azzurro é stata Giuliana Violano (11 anni) con i suoi 48 punti. La Violano é salita sul podio in cinque occasioni (2 ori, 2 argenti e un bronzo). Ha lottato in vasca come una guerriera Daniela Libera (11 anni) che ha vinto un oro ed un bronzo, ma in diverse prove é riuscita a piazzarsi tra le migliori otto ed ha conquistato 39 punti.

Il ventenne Edgardo Barroso ha vinto quattro medaglie d’oro e due argenti regalando al Centro Italiano Venezolano 50 punti.

Nella vasca del Centro Italiano Venezolano di Caracas ha lasciato il segno anche Aaron Vivas (11 anni) con 47 punti grazie alle due medaglie d’oro, tre argenti ed un bronzo.

La sirena Viviana Antolino (12 anni) ha visitato in cinque occasioni il podio della manifestazione portando a casa tre medaglie d’oro, un argento ed un bronzo. Per la classifica generale ha apportato 43 punti al sodalizio italo-venezuelano.

Questo trionfo del CIV non sarebbe stato possibile senza le ottime prestazioni di Eduardo Abal ed Irwims López (18 anni) che hanno vinto rispettivamente 39 e 36 punti. Abal ha vinto due medaglie d’oro, mentre López si é appeso al collo un argento e tre bronzi.

Con 37 punti a testa hanno chiuso la prova Beniamino D’Onofrio (20 anni) ed Antonella Vivas (12). D’Onofrio ha vinto 5 medaglie (2 ori, 1 argento e 2 bronzi), mentre la Vivas ha conquistato un argento ed un bronzo.

Anche se ha vinto solo un bronzo, la nuotatrice Daniela Arango (13 anni) grazie alla sua costanza tra i primi otto ha accumulato 30 punti.

Con 25 e 22 punti hanno hanno lasciato il segno John Paul Llanos (13 anni) e Luciano Di Ciano (12 anni).

Uno dei nuotatori targati CIV di Caracas che é riuscito a piazzarsi in zona punti é stato Leonardo Rodríguez (15 anni) con i suoi 23 punti. Tra i campioncini che hanno mandato in delirio il pubblico sugli spalti ci sono Natasha Román (10 anni) con 21 punti e tre medaglie vinte (un argente e 2 bronzi), Carlos Calderón (17 anni) 20 punti ed un argento, Annabelle Troconis (16 anni) 20 punti e due argenti.

In questa terza tappa dell’Estadal de Clubes Masificación y Especialización hanno apportato il loro granellino di sabbia: Samuel Guerra (11 anni) con 13 punti (un bronzo), Gabriel Juaregui (12 anni) 13 punti, Gamal Kabchi (10 anni) 9 punti grazie ad una medaglia d’oro, Isabel Fernandez (13 anni) 11 punti ed un bronzo, Valeria Libera (14 anni) 11 punti, Carlos Sánchez (18 anni) 8 punti con una medaglia d’argento, Victor Castillo (12 anni) con 7 punti, Natalia Antolino (17 anni) con 7 punti, Maria Caterina Di Bella (12 anni) 7 punti, Vicente Llanos (14 anni) 6 punti, Fabiola Manicelli (13 anni) 6 punti con un bronzo, José Luis Leyba (15 anni) con 4 punti, Alessandro Di Ciano (15 anni) 4 punti, Sebastián Ferreiro (11 anni) 2 punti e Valeria Libera (14 anni) 2 punti.

Performance da incorniciare anche per Maria Gabriela Guarino (15 anni) con 33 punti e tre medaglie d’oro, Jesús Pereira (16 anni) 31 punti con un oro ed un’argento (1), Sara Méndez (15 anni) 28 punti e tre bronzi, Santiago Sánchez (12 anni) 26 punti con un argento e un bronzo, José Corredor (17 anni) 26 punti con un argento ed un bronzo, Santiago Sánchez (12 anni) 16 punti ed un bronzo e Victoria García (11 anni) con 15 punti e due argenti.

All’ Estadal de Clubes Masificación y Especialización dell’Asociación de Deportes Acuáticos del Estado Miranda (ADAEM) hanno partecipato: Centro Italiano Venezolano di Caracas, Emil Friedman, Sport Center Los Naranjos, Centro Portugués, Hermandad Gallega de Caracas, Nuestra Señora del Camino, Club de Natación La Trinidad, Parque Miranda, Altamira Tenis Club, Alcaldía Los Salias, Caracas MultiSport, Asociación del Estado Vargas, Academia Deportes Acuáticos MP e Martillos Los Salias.

Con i suoi 2.691,5 punti il CIV di Caracas ha chiuso un 2018 da incorniciare vincendo due delle tre manche disputate nel Masificación y Especializacion della Adaem. Grazie a questa prestazione si é laureato campione lasciandosi alle spalle l’Emil Friedman (2.395 punti) e Sport Center Los Naranjos (2.271,5).

(di Fioravante De Simone)