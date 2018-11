(ANSA) – MILANO, 29 NOV – Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Ax Milano (6-4), fermata a Kaunas dallo Zalgiris (78-83) al termine di una gara risolta solo nel finale: l’errore dall’arco di Micov avrebbe ridato la parità alla squadra di Pianigiani ma si ferma sul ferro e Kaunas trova il primo successo casalingo. Decisiva nella vittoria dei lituani (4-6) la prestazione del centro Brandon Davies, autore di una doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi. Milano paga le scarse percentuali da tre (appena 8/24), l’imprecisione dalla lunetta (7/15) e una costante sofferenza sotto i tabelloni (26-37 a rimbalzo). Come contro il Barcellona, a Milano manca energia nel secondo quarto e incassa un parziale da 18-0 che cambia le sorti del match. ”Quel momento – spiega il coach dell’Olimpia, Simone Pianigiani in conferenza – ha deciso la gara, abbiamo perso il ritmo e non dobbiamo accontentarci di tiri da tre frettolosi”.