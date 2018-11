(ANSA) – BRESCIA, 29 NOV – L’Italia ha battuto la Lituania 70-65 (20-24, 42-35, 53-53) a Brescia in una partita del gruppo J delle qualificazioni europee ai Mondiali 2019 di basket. Un successo importante per gli Azzurri guidati da Romeo Sacchetti contro una squadra che finora aveva vinto otto partite su otto nella strada verso la rassegna iridata. Domenica prossima, in Polonia, l’Italia potrà avvicinare ancora di più il traguardo della qualificazione.